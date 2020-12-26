ألابا يقترب من ريال مدريد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:58 م
الابا
الابا
وكالات
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد نجح في إنهاء صفقة النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي البافاري في وقت سابق، فشل التوصل لاتفاق مع اللاعب، حول توقيع عقد جديد.

وبحسب موقع "ديفينسا سنترال"، المقرب من ريال مدريد، فإن النادي الملكي توصل بالفعل لاتفاق مع ألابا، على تفاصيل عقده، وسيتم توقيعه في الفترة القانونية، بدءا من يناير المقبل، وتفعيله رسميا بنهاية الموسم.

وأوضح الموقع أن العرض الذي قدمه ريال مدريد، ينص على توقيع المدافع النمساوي لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويسعى ناديا تشيلسي ويوفنتوس أيضا، للتعاقد مع ألابا، طالما لم يوقع أي عقود بعد مع ريال مدريد.

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