شاهد.. "تواضروس" مهنئا المصريين بالعام الجديد: 2020 انتهت ببادرة أمل

أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أمنياته بعام جديد سعيد على المصريين، قائلا: "سنة جديدة سعيدة، وربنا يديم الأفراح باستمرار".





وأضاف "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دولًا تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا بعكس الوضع في مصر، معقبا: "قضاء الله به كل اللطف ونشكر الله، وكل شيىء تعمل معا للخير".



