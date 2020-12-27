شاهد.. "تواضروس" مهنئا المصريين بالعام الجديد: 2020 انتهت ببادرة أمل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:21 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
هدى عبدالرازق
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أعرب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أمنياته بعام جديد سعيد على المصريين، قائلا: "سنة جديدة سعيدة، وربنا يديم الأفراح باستمرار".

وأضاف "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دولًا تضررت بشكل كبير من جائحة كورونا بعكس الوضع في مصر، معقبا: "قضاء الله به كل اللطف ونشكر الله، وكل شيىء تعمل معا للخير".

وتابع بطريرك الإسكندرية، أنه لو حملت شهور عام 2002 متاعب، فأن العام انتهى ببادرة أمل وهو ظهور لقاحات فيروس كورونا، فضلا على أن كل يوم هناك جديد في مواجهة الجائحة.

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