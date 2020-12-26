قرار عاجل من محافظ الغربية لمواجهة فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارا بغلق جميع الأسواق اليومية العامة والمواشى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين.

حيث قرر محافظ الغربية منع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق المحافظة لمدة شهر، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

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