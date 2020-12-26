تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.





ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى.. محمد أبو جبل





في خط الدفاع.. حازم إمام، الونش، عبدالغني، أحمد أبوالفتوح





في خط الوسط.. محمد أشرف روقا، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو





وفي خط الهجوم.. بن شرقي، أوناجم، أحداد





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 5 نقاط.



