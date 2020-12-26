هل يساهم بوكيتينيو في رحيل ميسي عن برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن اقتراب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق من قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي يمهد طريق نادي العاصمة الفرنسية نحو صفقة من العيار الثقيل قد تكون هي الأبرز خلال القرن الحالي.





وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأنَّ ارتباط اسم بوكيتينو بقيادة باريس سان جيرمان يربط النادي الفرنسي بإبرام صفقتين هما الدنماركي كريستيان إيريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي الذي يبحث عن فريق آخر بالإضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينوي الرحيل عقب نهاية عقده في الموسم الحالي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ميسي كان يفضل تعاقد برشلونة مع بوكيتينو مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خاصة مع تزكية ميسي أسماء بعض المدربين في وقت سابق مثل مواطنه تاتا مارتينو.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن اهتمام باريس سان جيرمان أيضًا بالتعاقد مع ميسي يعتبر سر مكشوف يشغل بال مسئولي النادي الباريسي من العاصمة الفرنسية لملاك النادي في الدوحة وكلهم أمل في استغلال هذه الفرصة التاريخية للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني بالإضافة إلى تحقيق حلم نجم الفريق البرازيلي نيمار الذي صرح برغبته في اللعب مجددًا بجوار ميسي.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ما يدعم هذا الاتجاه هو أن ميسي ومواطنه بوكيتينو استهلا مسيرتهما مع نادي واحد هو نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ميسي لم يكسب قضيته في إقناع مسئولي برشلونة بتولي بوكيتينو مهمة قيادة الفريق في وقت سابق إلا أن أمامه حلا آخر لتحقيق هذه الرغبة وهو الانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية.



