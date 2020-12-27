حقيقة ظهور "بائعي اللبن" داخل جامعة المنوفية

نفى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت ظهور بائعي اللبن داخل الصرح الجامعي.





وقال "مبارك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن هذه الشائعات هدفها مهاجمة مؤسسات الدولة من قبل الفضائيات الممولة ضد الدولة المصرية.





وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن هذه القنوات مستمرة في الهجوم على الدولة وعازمة على مهاجمة مؤسسات الدولة وملاحقتها، وهذا شيء غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك وحدات عناية مركزة تابعة لجامعة المنوفية مجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع مصابي الموجة الثانية لفيروس كورونا.



