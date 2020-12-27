حقيقة ظهور "بائعي اللبن" داخل جامعة المنوفية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
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شيماء حسن
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نفى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت ظهور بائعي اللبن داخل الصرح الجامعي.

وقال "مبارك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن هذه الشائعات هدفها مهاجمة مؤسسات الدولة من قبل الفضائيات الممولة ضد الدولة المصرية.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن هذه القنوات مستمرة في الهجوم على الدولة وعازمة على مهاجمة مؤسسات الدولة وملاحقتها، وهذا شيء غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك وحدات عناية مركزة تابعة لجامعة المنوفية مجهزة بأحدث الأجهزة للتعامل مع مصابي الموجة الثانية لفيروس كورونا.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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