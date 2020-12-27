شاهد.. زوجة عبدالرحمن القرضاوي: علاقاته النسائية كثيرة

قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إنها اكتشفت أن زوجها له علاقات نسائية، واصفة إياه بالشخص الغامض.





وأضافت "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "أنا مكنتش عايزة بيتي يتخرب، والدنيا تتصلح"، مشيرة إلى أنه شخص محترف في استعطاف الآخرين، وكان دائما يقنعها أن كل شيء سيتغير.



