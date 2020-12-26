التعادل الإيجابي يحسم ودية جمهورية شبين وبروسيا مصر للكرة النسائية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تعادل فريق جمهورية شبين مع نظيرة فريق بروسيا مصر، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار استعدادات الفريق لخوض مباريات الدوري العام للممتاز ب للكرة النسائية هذا الموسم. 

وتقدم فريق شبين بالهدف الاول فى الدقيقه ٣٥من الشوط الاول من ركله جزاء عن طريق اللاعبة أميرة سعيد، فيما تعادل فريق بروسيا مصر فى الدقيقه ٢٥من الشوط الثانى من ركله جزاء ايضا عن طريق اللاعبة نورا مفتاح .

ويضم الجهاز الفنى لفريق جمهورية شبين كلا من: محمد ساهر المدير الفنى، أحمد ساهر المشرف العام للفريق، أحمد أبوحسين المدرب، رانيا عاشور الإدارى، رانيا حسن إصابات وعلاج طبيعى .

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