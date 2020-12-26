تطور جديد بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:27 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن القيمة المالية التي حددها النادي للتخلي عن مصطفى محمد.

وقال عصام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي والزمالك ليس لديه مانع في ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي.

وأضاف أن الأمور مع يوسف اوباما شبه حسمت بشأن تجديد تعاقده مع الفريق ولم يكن هناك ازمة في ذلك ولكن الامر يتوقف على حصوله على مقدم تعاقد لتوقيع على العقود الجديدة.

وأتم أن تعديل عقد شيكابالا و محمود جنش سيتم خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك ازمة في ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.

أخبار تهمك

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 10 ساعة

تطور جديد بشأن رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب ردًا على إمكانية رحيل صلاح: لا يمكن إجبار أحد على البقاء

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

11:00 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن