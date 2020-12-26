محافظ مطروح: توزيع الكمامات مجانًا على المواطنين لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تفاصيل مشاركته في حملة التوعية ضد فيروس كورونا.

وقال "شعيب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت إن هناك شاب متطوع في المحافظة يصل إلى 50 شخصًا يقوموا بحملات توعية من أجل حث المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار إلى أنه يتم توزيع الكمامات مجانًا على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامة من أجل حثهم على الالتزام، موضحًا أن هناك مشاركة من المجتمع المدني وهيئات الطب الوقائي من أجل حث المواطنين على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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