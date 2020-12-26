زوجة عبدالرحمن القرضاوي: "بناتي عندهم دود في بطنهم.. ووالدهم مبيصرفش عليهم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت مروة عاشور، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، إنها متزوجة من عبدالرحمن من 12 عام، ولديهم 3 بنات، لافتة إلى أنها حاليا تعيش في تركيا.

وأشارت "عاشور"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنها سافرت في البداية من مصر إلى قطر ومنها إلى تركيا، لافتة إلى أنها اضطرت للسفر لتركيا بعد ضغط زوجها عليها وتهديدها أنه لن يدفع مصروفات أولادهم.

وأضافت أنها حاولت العودة إلى مصر ولكن "عبدالرحمن" منعها من السفر، لافتة إلى أنه تركهم ولا يعيش معهم، ولا يصرف عليهم نهائيا، معقبة: "إحنا بناكل أكل صعب جدا. وفي بنتين من بناتي عندهم دود في بطنهم من نوع الأكل".

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