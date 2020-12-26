أمين الأعلى للجامعات الخاصة: قمنا برفع الغياب وتبكير الامتحانات



وتابع: " جزء من المواد العلمية سيتم ترحيل أجزاء منها لما بعد إجازة منتصف العام وسجري فيه الامتحان ايضًا".



وأكد أن الامتحانات سينتهي عقدًا في الرابع من فبراير، مشيرا إلى أن مدة إجازة منتصف العام أسبوعين وأي زيادة فيها قرار يخص وزير التعليم العالي.



وحول دور المستشفيات الجامعية التابعة للكليات الخاصة في مواجهة كورونا قال: "لازال دورها قليل لأنها لاتتجاوز سبع كليات طب خاصة وملحق بهم عدد 3 من المستشفيات بطاقة محدودة ومن ثم ليس لهم اي دور في مواجهة فيروس كورونا عبر تخصيصها للعزل".



وتابع: "لدينا 4 مستشفيات تابعة لكيات الطب الخاصة وبقية الكليات يتوجه أبنائها في التدريب العملي للمستشفيات الحكومية مثل القصر العيني وعين شمس لكون مستشفياتها لازالت قيد الأنشاء".



أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أنه تم رفع الغياب على مستوى الجامعات الخاصة في ظل إجراءات مواجهة الموجه الثانية لكورونا فضلًا عن تخفيف أعداد الطلاب المتواجدين في الكليات بالإضافة لتقليل أعداد أعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية.وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أنه تم زيادة وتكثيف المحاضرات " أونلاين " بالإضافة لتبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول كونها ستعقد على حيز زمني واسع تقليلًا لتواجد الطلاب في اللجان.وأكد أن الامتحانات حتى اللحظة ستعقد حضوريًا وتحريريًا في اللجان لكن في ذات الوقت ستكون الأفضلية لتلك التي تعقد إلكترونيًا، مشددًا على أن تجربة الامتحانات أونلاين يصلح تطبيقها في معظم المواد النظرية بالإضافة للعلمية بخلاف فقط تلك الامتحانات العملية التي يكون فيها الحضور ضروريًا.