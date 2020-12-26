إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 80 مليون

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
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 قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم وصل اليوم السبت،إلى أكثر من 80 مليون حالة منذ بدء انتشاره أوائل العام الجاري.

 

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن "جونز هوبكنز" قولها إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا حول العالم بلغ 80 مليونا و27 ألفا و56 حالة، كما بلغ عدد الوفيات عالميا مليون حالة و753 ألفا و313 على الأقل.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات وأكثر الحالات المؤكدة على مستوى العالم.

 

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