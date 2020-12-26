إنريكي: منتخب إسبانيا لا يعتمد على لاعب واحد فقط

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:59 م
منتخب اسبانيا
منتخب اسبانيا
وكالات
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كشف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن الماتادور لن يعتمد على نجم واحد فقط.

ومن خلال مقطع فيديو، نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قدم إنريكي تقييما للأشهر الماضية، على رأس الإدارة الفنية للفريق الوطني.

وقال مدرب برشلونة السابق :"ربما لا يمكننا حصر هويتنا في تشكيلة بعينها.. هذه ليست مشكلة، بل أعتقد أنها ميزة، نحن لا نعتمد على لاعب بعينه.. أيا كان اللاعب الغائب، سنحاول إيجاد حلول".

وواصل "لدينا مجموعة واسعة من اللاعبين للاختيار من بينها".

وعن المواهب الشابة التي منحها الفرصة للعب لأول مرة، بين صفوف المنتخب الأول، قال :"ما فعلوه في أنديتهم وفي الفئات الأدنى، يدعوك بالفعل للمراهنة عليهم.. يعجبني بشكل خاص أنني تمكنت من منحهم الفرصة"، مشيرا إلى أن "اللاعب الشاب يضيف أمورا مختلفة".

وأضاف "المنتخب في الوقت الحالي، عبارة عن مجموعة تتألف من حوالي 35 لاعبا، بينهم العديد من الشباب محدودي الخبرة.. لكن أيضا يوجد مخضرمون لديهم خبرة واسعة، وهذا يمكن أن يساعدنا".

وحذر المدرب الإسباني، من أن بطولة أمم أوروبا المقبلة ستكون "صعبة"، وأكد أنه يتطلع لمحو الذكرى السيئة التي يحملها المنتخب، بعد آخر بطولتين شارك فيهما دون نجاح (يورو 2016 بفرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا).

وأردف إنريكي "هدفنا هو أن نكون مستعدين، للعودة إلى الفوز بالألقاب مرة أخرى.. ولتحقيق ذلك يجب أن نتحلى بالشجاعة والجرأة، علينا أن نسعى لكل شيء منذ البداية، وسنحاول القيام بذلك".

وختم "إنني في المكان الذي أريد أن أكون فيه، وأعمل على مشروع رائع ومثير، يجب أن تتحقق فيه النتائج...هذا أمر يملأني، وآمل أن أكون على مستوى هذا المنصب".

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لويس انريكي رياضة اخبار منتخب اسبانيا

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