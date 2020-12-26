أول تعليق من والتر بواليا على عرض الأهلي

تحدث الزامبي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن اهتمامته منصب حاليًا مع فريقه، والتركيز الأهم هو وضع الفريق في مكانه متميزة بجدول الدوري المصري.





ويعد والتر بواليا أحد أبرز الأجانب خلال الفترة الحالية في بطولة الدوري المصري، وهدف للعديد من الأندية لعل أبرزهم الأهلي والزمالك.





وتحدث بواليا خلال تصريحات صحفية، قائلا: "لا أشغل بالي حاليًا بالعروض التي تلقاها النادي مؤخرًا، سواء كانت في مصر أو في أوروبا، أركز فقط علي مواصلة تألقي مع الجونة".





وتابع: "تلقيت عرضًا جادًا من النادي الأهلي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن أترك ذلك القرار لنادي الجونة، سواء بالقبول أو الرفض لأن عقدي ممتد لموسمين إضافيين".





وأتم بواليا: "أتمنى كأى لاعب أن أنضم للنادي الأهلى نادي القرن الأفريقي، على أن يكون بوابة احترافي الأوروبي الذي يعد أحد أهدافي وأحلامي منذ الطفولة".



