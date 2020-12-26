السياحة والآثار تناقش إطلاق حملة ترويجية دولية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عقدت وزارة السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا في إطار استعدادتها لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية لحملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع استراتيجية اعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ٣ سنوات.

كما تم مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام ٢٠٠٩.

ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والاستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

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