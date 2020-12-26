أستاذ القانون الكنسي يكشف حقيقة تعليق الصلوات بقداس عيد الميلاد المجيد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسي والكتاب المقدس بالكليات الاكليركية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرر اقتصار صلاة عيد الميلاد على 20 شخصًا فقط وعدم إتاحته للعامة كما هو معتاد في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأضاف "عزت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت أنه تقرر أيضًا تعليق الدراسة بالمعاهد الدينية والكليات الاكليركية في ظل إجراءات احترازية وقائية للسيطرة على الموجة الثانية للفيروس.

وأشار إلى أنه تم تعليق مدارس الأحد بالإضافة إلى أي خدمات اعتبار من اليوم تجنبا لإصابات الأطفال المتزايدة في ظل هذه الجائحة ووصول بعض الأطفال إلى العناية المركزة، موضحًا أنه تم تعليق كل الاجتماعات والاكتفاء بالخدمات أون لاين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 جديدة.

وقال نه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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