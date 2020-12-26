البابا تواضروس: "هصلي في الدير.. ونمر بظروف استثنائية"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن احتفالات عيد الميلاد المجيد ستكون مثل احتفالات عيد القيامة الماضي، حيث يمكن أن تقام الصلاة في كافة الكنائس بعدد لا يزيد عن 20 شخص متضمنة الكهنة، لافتا إلى أنه سيصلي في الدير.

وأشار "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك تخوف من التزاحم، والبقاء لفترة طويلة في الكنيسة، وهذا لا يتناسب مع وضع الجائحة، موضحا أنهم يتابعون بيانات وزارة الصحة، والأحداث على مستوى العالم ويتم إقرار ما هو في صالح المواطنين.

وأضاف: "بنشوف إيه المناسب ونعمله، بنحترم مشاعر الناس، ولكن نخاف على الصحة وهى اهم عطية"، مشيرا إلى ان الوقاية خير من العلاج، ونمر بظروف استثنائية، والاحتفالات تكون روحية، وفي قلوبنا، معلقا: "نشكر ربنا أن في تليفونات"، منوها بأن القداس سيذاع على الهواء.

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