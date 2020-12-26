متحدث الكنيسة يكشف مصير قداس عيد الميلاد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية إن قصر قداس عيد الميلاد القادم والذي يصادف ليلة السابع من يناير بحضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الجمهور يعد سابقة أولى في تاريخ مصر وليس له تكرار في التاريخ الحديث بخلاف عيد القيام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، اليوم السبت "أن إقامة القداس بعدد محدود من الكهنة حيث أن لكل كنيسة عدد من الكهنة يتراوح مابين 3 او خمسة، مشيرا إلى أن الصلاة ستكون قاصرة عليهم برفقة 20 شخص من الشمامسة.

وأكمل: "أمر حسم قيادة البابا تواضروس للقداس ليلة عيد الميلاد في مقر الكاتدرائية وإقامة القداس لازال تحت الدراسة، معقبا: "بأمانة ربنا هذا الأمر لازال قيد الدراسة وسيكشف عنه نهائيًا خلال اليومين القادمين.

وتابع:" القرار الخاص بإقامة القداسات يشمل إبراشيات القاهرة والإسكندرية وكل إبراشية في المحافظات لها وضع صحي خاص وكل اسقف إبراشية مكلف بدراسة الوضع الصحي في منطقته الكائن بها كنيسته ".

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