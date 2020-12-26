أول تعليق لـ البابا تواضروس على واقعة "سيدة الكرم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه على تواصل مستمر مع الأسقف العام في المنيا لمتابعة حالة السيدة سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بـ "ٍيدة الكرم".

وأشار "البابا تواضروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم استقبالها، معلقا: "تم استقبالها وتطيب خاطرها"، مضيفا أن الأصل أنه لا تعقيب على أحكام القضاء.

وثمن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعامل النائب العام مع القضية، قائلا: "حسن ما فعله النائب العام.. ومنتظرين النتيجة بهدوء شديد".

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