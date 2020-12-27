17 دولة كسرت حاجة المليون إصابة.. أهم إحصائيات كورونا في 2020 (حصاد)

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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شهد عام 2020 الذي شارف على الانتهاء، بداية جائحة كورونا، التي ظهرت للمرة الأولى، فى الصين، أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبدأ فى الانتشار -خلال 2020- حتى اجتاح جميع دول العالم.

واستمرت الجائحة خلال موجتها الأولى، فى الانتشار، ومع بداية منحنى الإصابات والوفيات فى الهبوط، عادت الجائحة من جديد تنتشر فى مختلف دول العالم، خلال موجة ثانية، قال عنها الأطباء والباحثون إنها أشد فتكا وضراوة من الموجة الأولى.

ومنذ ظهور المرض، يتوالى سقوط ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ما بين حالات إصابة ووفيات، حتى إن 17 دولة كسرت حاجز المليون إصابة.

إحصائيات كورونا عالميا
ففى المجموع، على مستوى دول العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، منذ بداية الجائحة، 79 مليونا، و937 ألفا، و170 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و752 ألفا، و330 حالة وفاة.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية، في صدارة الدول الأعلى من حيث معدلات الإصابة والوفاة التي تم تسجيلها بسبب كورونا.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، في أمريكا، 18 مليونا، و797 ألفا، و958 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 330 ألفا، و366 حالة وفاة.

الهند في المركز الثاني
وحلت الهند في المركز الثاني من حيث الإصابات، التي بلغت منذ بداية الجائحة، 10 ملايين، و169 ألفا، و118 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 147 ألفا، و343 حالة وفاة، تضعها في المركز الثالث من حيث أعداد الوفيات.

البرازيل
أما البرازيل، فقد حلت في المركز الثالث من حيث الإصابات، التي بلغت 7 ملايين، و448 ألفا، و560 حالة إصابة، منذ بداية الجائحة، بينما حلت البرازيل في المركز الثاني من حيث أعداد الوفيات، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة، نتيجة الإصابة بكورونا، 190 ألفا، و488 حالة وفاة.

والدول التي تخطت حالات الإصابة فيها منذ بداية الجائحة، حتى الآن، حاجز المليون إصابة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والبرازيل، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، وإيران، وأوكرانيا، وبيرو.

لقاحات كورونا والسلالة الجديدة
وبينما يخوض الكثير من العلماء والأطباء والباحثون، سباقا محموما، لتطوير وإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، انتهى بالتوصل إلى عدد من اللقاحات، وبدأت دول عدة حملة تطعيمات بتلك اللقاحات، ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن ومناطق مجاورة، ما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس.

ودخلت لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا في المرحلة الثالثة من الإغلاقات، وهي أقصى دراجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، دون السماح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي، كما يحظر على المواطنين التجمع معا في المنازل أو الحدائق أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة، ويحظر على الجماهير حضور مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تم السماح لعدد معين منهم بحضور مباريات الفرق التي تخوض مبارياتها في لندن.

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