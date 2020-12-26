كلوب ردًا على إمكانية رحيل صلاح: لا يمكن إجبار أحد على البقاء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يرى سبباً يدفع لاعبه محمد صلاح إلى الرحيل، لكن المدرب الألماني أيضاً أكد أن النادي لن يجبر المهاجم المصري الدولي على البقاء في صفوفه، إذا كان يرغب في غير ذلك.

عبر صلاح في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية مطلع الأسبوع الماضي، عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، ما عزز تكهنات في وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن رغبة المهاجم في الرحيل.

وقال المدرب كلوب في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس، هل يمكن أن يكون هناك سبب آخر؟.

وأضاف: "هذا واحد من أكبر أندية العالم، ونحن ندفع رواتب جيدة، ولدينا إستاد رائع وجمهور متميز".

وتابع: "لا يمكن إجبار الناس على البقاء، إذا أراد لاعب ما الرحيل فربما لا نستطيع منعه من ذلك، لكني لا أفهم لماذا قد يرغب أحد في الرحيل؟".

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في الانتصار 7-0 على كريستال بالاس مطلع الأسبوع الماضي، وسجل هدفين بعد أن شارك بديلاً، ليساعد متصدر الدوري الممتاز على مواصلة مستواه الرائع.

كما أصبح صلاح هداف ليفربول عبر العصور في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عن تصريحات صلاح عن ريال مدريد وبرشلونة: "هذا الموضوع غير مهم بالنسبة لي، لكن صلاح لاعب مهم جداً بالنسبة لي".

وينفرد ليفربول بصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي، وسيلتقي مع صاحب المركز قبل الأخير، وست بروميتش ألبيون.

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