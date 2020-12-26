آية سليمان: نعمل على تحقيق طفرة في مجال الألعاب الإلكترونية بأندية سيتي كلوب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت آية سليمان إبراهيم، مسؤولة شركة الألعاب الإلكترونية في أندية سيتي كلوب، أن سلسلة الأندية التابعة لشركة "استادات القابضة" تهدف إلى توفير أحدث الألعاب والأجهزة داخل مراكز الألعاب في جميع الأفرع الخمسة عشر.

وقالت سليمان، في تصريحات تلفزيوينية: "الرياضة الإلكترونية مثل أي رياضة، وتعمل على تمنية مواهب الأطفال، مثل الوعي تساعدهم على التعاون والانسجام مع فريق كامل".

وأضافت: " لا يوجد في منزل مصر بدون ألعاب إلكترونية، ولمسنا ذلك في عام 2018، عندما أقمنا حدثا اجتمع فيه 10 آلاف زائر من ضمنهم أطفال وصولاً إلى أهاليهم ووجدنا تفاعلا كبيرا من الأهالي وفي 2019 ارتفع العدد إلى 16 ألف زائر".

وتابعت: " طالب الرئيس السيسي، في منتدى الشباب عام 2018، بتطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، لأنه رأى أن هذا الأمر مستقبل في مصر، لذلك أملنا مع سيتي كلوب في المرحلة المقبلة هو تحقيق طفرة في هذا المجال".

وأنهت: "مراكز الألعاب الالكترونية في سيتي كلوب ستكون مجهزة بأحدث الألعاب والإجهزة، وسنحضر أطفالا وفرقا للمشاركة في البطولات العالمية".

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