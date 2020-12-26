آية سليمان: نعمل على تحقيق طفرة في مجال الألعاب الإلكترونية بأندية سيتي كلوب

أكدت آية سليمان إبراهيم، مسؤولة شركة الألعاب الإلكترونية في أندية سيتي كلوب، أن سلسلة الأندية التابعة لشركة "استادات القابضة" تهدف إلى توفير أحدث الألعاب والأجهزة داخل مراكز الألعاب في جميع الأفرع الخمسة عشر.

أكدت آية سليمان إبراهيم، مسؤولة شركة الألعاب الإلكترونية في أندية سيتي كلوب، أن سلسلة الأندية التابعة لشركة "استادات القابضة" تهدف إلى توفير أحدث الألعاب والأجهزة داخل مراكز الألعاب في جميع الأفرع الخمسة عشر.

وقالت سليمان، في تصريحات تلفزيوينية: "الرياضة الإلكترونية مثل أي رياضة، وتعمل على تمنية مواهب الأطفال، مثل الوعي تساعدهم على التعاون والانسجام مع فريق كامل".

وقالت سليمان، في تصريحات تلفزيوينية: "الرياضة الإلكترونية مثل أي رياضة، وتعمل على تمنية مواهب الأطفال، مثل الوعي تساعدهم على التعاون والانسجام مع فريق كامل".