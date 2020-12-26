رسالة لميس الحديدي للجنة إدارة أزمة كورونا



وطالبت اللجنة باتخاذ إجراءات أكثر شدة، مؤكدة أنها لا تطالب بالإغلاق لكونه إجراء مؤلم للاقتصاد.



قالت الإعلامية لميس الحديدي إنه سيعقد اجتماعا غدا للجنة أزمة مكافحة كورونا؛ لبحث تصاعد إصابات كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الموجة الثانية من عمر الفيروس الذي دخل مصر في الرابع عشر من فبراير الماضي.وأكدت، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن هذه اللجنة استطاعت في الموجة الأولى من الفيروس في إدارة الأزمة بنجاح واقتدار واستطاعت تقزيم ومحاصرة أرقام الإصابات والخروج من الموجة الأولى باقل الخسائر.وتابعت: فكرة الرهان على وعي المواطن خسرت وأرقام الإصابات في أخر أسبوع تؤكد أن الإعلام صوته إتنبح وماحدش من المواطنين حاسس بالخطر"، معقبة: "لاتخويف نافع ولا ترهيب نافع برضه".وطالبت لجنة كورونا بالتطبيق الحازم والجاد للإجراءات الاحترازية التي وضعتها مسبقًا قائلة: " لازم اللجنة بكرة تتخذ إجراءات مشددة في تطبيق القواعد التي وضعتها والتي لا تطبق في كثير من الأحيان ".