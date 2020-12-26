عمرو حسن: يوجد قوانين لممارسة الألعاب الإلكترونية في سيتي كلوب

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال عمرو حسن مدير التسويق في شركة استادات القابضة، ومالكة أندية city club، إن سوق الرياضة الإلكتروينة ظهر منذ مطلع القرن الحالي، لكن لم يكن هناك اهتمام كاف بها، ولكن بدأ الاهتمام يزداد مع التطور التكنولوجي الكبير في العالم كله، وأصبح لتلك الألعاب اتحادا دوليا، بالإضافة إلى اتحادات قارية، كما يوجد اتحاد مصري يترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف عمرو حسن في تصريحات تلفزيونية: "يوجد في مصر الكثير من لاعبي تلك الألعاب، هناك بعض الأشخاص يمارسون الألعاب الإليكتروينة منذ 30 أو 40 عاما، تلك الألعاب تنمي العلاقات الجماعية، ووصلت صناعة الألعاب الإليكتروينة في عام 2019 إلى 90 مليون دولار، وتخطى العديد من الصناعات، ولها دخل قومي كبير".

وعاد ليقول: "شركة استادات تعمل على إعادة تطوير البنية التحتية غير المستغلة، وأول المشروعات هي سيتي كلوب، وهي عبارة عن 15 ناديا في 11 محافظة، ونحاول تقديم كافة الخدمات التي تجذب الأسرة، لدينا خدمات رياضية بشكل كامل منها كرة القدم والاسكواش والسباحة والألعاب الجماعية وألعاب النزال، وأضفنا إليها الرياضة الإليكترونية لأن لها اهتمامات كبيرة من كل الفئات".

وأكمل عمرو حسن يقول: "الاشتراكات في سيتي كلوب في متناول الأسرة العادية، وفي المقابل نقدم لهم خدمات لا تتواجد في أندية بالقاهرة والإسكندرية، نتواجد في الصعيد بألمنيا وسوهاج وغيرهم، حن في سيتي كلوب مهتمون بكل أفراد الأسرة، يوجد مركز لخدمات المرأة، لدينا مبنى الخدمات به فكرة جديدة ويقدم خدمات حكومية مثل الشهر العقاري والمرور ويتم إنجازها بشكل سريع".

أضاف بأن هناك قوانين لممارسة الألعاب الإليكترونية داخل فروع اندية سيتي كلوب في كل المحافظات، مشددا على أنه لا يجوز لطفل يبلغ من العمر 12 عاما أن يلعب لعبة لمن هم أكبر من 18 عاما، وهناك عدد ساعات معين للعب تلك الألعاب داخل النادي، لتوفير وقت لممارسات الرياضات البدنية والاستمتاع بكل الخدمات داخل النادي.

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