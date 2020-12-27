منة عرفة تكشف لـ"الفجر الفني" عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة منة عرفة عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت منة إنه يعرض لها حاليًا مسلسل "إسعاف يونس"، مشيرة إلى أنها سعيدة كثيراً بردود أفعال الجمهور الذي أحب المسلسل.

وأضافت أنها تقوم أيضاً بتصوير مسلسل "شارع ٩"، موضحًا أن دورها في المسلسل مؤثر وكبير كما قالت إنها قامت بتغير شكلها حتى يناسب شخصيتها المتمردة والجريئة خلال الأحداث.

وأستكملت منة حديثها قائلة : "صبغت شعري باللون الأحمر حتى يتناسب مع طبيعة شخصيتي في المسلسل.. وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور" .

يذكر أن مسلسل شارع 9" بطولة كل من رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

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