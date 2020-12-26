إصابة شريف رمزي بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان شريف رمزي عن إصابته بفيروس كورونا السمتجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمزي" قائلا: "لحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللى اتعامل معايا الفترة اللى فاتت يخلى باله".

يذكر أن المنتجة شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي أعلنت منذ قليل إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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