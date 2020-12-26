أول تعليق من سيف زاهر بعد إصابته بفيروس كورونا

حرص الإعلامي سيف زاهر على التعليق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله على كل شىء .. شكرًا لكل من سأل .. الحمد لله أنا بخير".





وواصل: "ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أسركم ومصرنا الغالية من كل شر".





ودخل سيف زاهر العزل المنزلي بعد أن أجرى مسحة طبية تأكد من خلالها إصابته بفيروس كورونا، أمس الجمعة.



