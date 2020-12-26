أول تعليق من سيف زاهر بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:30 م
سيف زاهر
سيف زاهر
الفجر الرياضي
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حرص الإعلامي سيف زاهر على التعليق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمد لله على كل شىء .. شكرًا لكل من سأل .. الحمد لله أنا بخير".

وواصل: "ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أسركم ومصرنا الغالية من كل شر".

ودخل سيف زاهر العزل المنزلي بعد أن أجرى مسحة طبية تأكد من خلالها إصابته بفيروس كورونا، أمس الجمعة.
 

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