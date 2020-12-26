السعودية: برنامج الرسوم البيضاء يهدف لرصد الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري

قال عبد الله الحماد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والأراضي بوزارة الإسكان السعودية، إن الدراسات مستمرة منذ إطلاق برنامج رسوم الأراضي البيضاء لرصد الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري، بالإضافة إلى التوازن بين العرض والطلب وعدد الوحدات العقارية المعروضة في السوق.

وبين في مقابلة تلفزيونية، أنه تم رصد الحاجة إلى بدء تطبيق الرسوم في مجموعة من المدن الإضافية، وتم البدء بالمدينة المنورة وأبها وخميس مشيط، مشيرا إلى أن ذلك أتى بناء على نتائج الدراسات التي بينت الحاجة لتطبيق الرسوم لتحفيز العرض.

وأضاف أنه يتم العمل بالتوازي مع أمانات المناطق على تفعيل رسوم الأراضي البيضاء بشكل أكبر في تحديد بوصلة التوجه الاستراتيجي في المدن من ناحية التخطيط العمراني.