التعليم العالي تكشف نسب الاشغالات لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية



وتابع: "جامعة عين شمس وحدها تضم تحت إدارتها نحو 14 مستشفى ويوجد ثلاثة منهم بالفعل تم تخصيصهم للعزل حيث كانت مستشفيين فقط وتم تدشين ثالثة ميدانية خصيصًا للعزل بالإضافة لنحو 16 مستشفى تتبع جامعة القاهرة تم تخصيص منها مستشفى الباطنة والفرنساوي للعزل وتبقى نحو 14 مستشفى أخريا تابعة لجامعة القاهرة يستقبلون المرضى بشكل طبيعي".



وكشف أن نسبة إشغال العناية المركزة لمصابي كورونا في المستشفيات الجامعية يبلغ نحو أقل من 50% بالنسبة للعنايات المركزة وبالنسبة للأسرة العادية اقل من 26% وأجهزة التنفس الصناعي يبلغ أقل من 16% ".



أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه لا نية لتأجيل الامتحانات الجامعية وستجرى في موعدها مع إتباع الإجراءات الاحترازية وبالطريقة التي أعلن عنها بداية العام الذي يعتبر تعليم هجين بين الاونلاين والحضور.أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلًا:"التقييم ايضًا سيكون عبر الاونلاين والحضورفي ذات الوقت أما فيما يخص الامتحانات العملية في كليات الطب والعلوم والصيدلة وغيرها ستكون بالحضور وفقًا لمعايير التباعد والتطهير والتعقيم خاصة أن المنظمات الصحية العالمية تشدد دائمًا أن معايير وقف نشر العدوى يعتمد بالأساس على تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامات والتباعد وتطهير الأيدي والأسطح وعدم الاشتراك في الأدوات الشخصية بين الناس".وأكد أن اهم قرارات التي انبثقت عن اجتماعات مجلس الأعلى للجامعات اليوم كانت تخص التشديد على جاهزية المستشفيات الجامعية سواء المخصص منها للعزل أو تلك التي ستستقبل الجمهور من المرضى غير المصابين بفيروس " كورونا والتأكد على توفير الأدوية والواقيات والمستلزمات وأنها تعمل بكفاءة تحت إشراف رؤساء الجامعات".وكشف "عبد الغفار" أن المستشفيات الجامعية تبلغ إجمالًا 115 مستشفى جامعية بالإضافة لنحو 6 تتبع جامعة الأزهر، وأخرين ليبلغ الإجمالي 131 مستشفى جامعي كاشفًا أن عدد المستشفيات المخصصة لعزل منها حاليًا تبلغ نحو 25 مستشفى بسعة سريرية 2377 سرير تقريبًا لكن بقية المستشفيات بها اقسام فقط مخصصة للعزل القسم الواحد مخصص له تقريبًا 40 سرير ".