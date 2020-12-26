إصابة المخرجة هالة خليل بكورونا

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أعلنت المخرجة هالة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "خليل" قائله: ""ايجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره.. خلو بالكوا من نفسكوا".



يذكر أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل فيلم "نوارة" والذي شارك في بطولته منة شلبي ومحمود حميدة وامير صلاح الدين وتأليف هالة خليل.

