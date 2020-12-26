إصابة المخرجة هالة خليل بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعلنت المخرجة هالة خليل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "خليل" قائله: ""ايجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره.. خلو بالكوا من نفسكوا".

يذكر أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل فيلم "نوارة" والذي شارك في بطولته منة شلبي ومحمود حميدة وامير صلاح الدين وتأليف هالة خليل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة خليل اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 13 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"احذرو".. رامي رضوان ينصح جمهوره عقب إصابته بكورونا

إصابة مخرج شهير بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن