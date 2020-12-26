زراعة الفيوم: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز الفيوم

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تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة الحفاظ على الرقعه الزراعية.



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي، بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية تكثيف الحملات المرورية لرصد كافة حالات البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بنجوع وقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الادارات الزراعية وكافة الجهات المعنية مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يحاولون التعدي علي الأراضي الزراعية استغلالا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.



ووجه وكيل الوزاره بالتصدي بكل حسم للمخالفين خاصة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية والتعامل دون تهاون أو تقصير.



وأوضح أنه تم شن حملات لإزالة حالات التعدي على أراضي زراعية بقرى مراكز الفيوم وطامية واطسا.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة اليوم عدد حالتين تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 1 قيراط واربعة اسهم الحالة الأولى بناحية العدوة مركز الفيوم على مساحة 16 سهم بحوض الجبل وإزالة اخري بناحية هوارة عدلان على مساحة 12سهم بحضور الأستاذ محمد ابو القاسم، رئيس الوحدة المحلية بالعدوة، والمهندس سيد احمد محمود رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية والمهندس احمد عيد، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية والمهندس جمال عبد الحليم، رئيس التعديات بالأدارة الزراعية، والمهندس صبحى سلومة، مدير الجمعية الزراعية بالعدوة، والأستاذ فتحى مفتاح، رئيس الوحدة المحلية بهوارة عدلان، والمهندس حسين ربيع، مدير الجمعية الزراعية بهوارة عدلان.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية، بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة اليوم عدد 2 حالة فى المهد بمساحه 18 سهم بجمعية الكومى وذلك بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم حماية الاراضى، والمهندس محمد فتحى، مدير الجمعية ورئيس الوحدة المحلية.



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية المحلية برئاسة الاستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة تعدي اليوم عدد ٢ حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة قيراط و١٢ سهم بمركز اطسا بزمام ناحية القاسمية حالة واحده بمساحة قيراط وزمام ناحية عتامنة المزرعة حاله واحده بمساحة ١٢ سهم وهذه الحالة، وايضا تم اليوم إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢ قيراط زمام ناحية معجون تابع الوحدة بناحية منيا الحيط بحضور المهندس علي مشرف، رئيس قسم حماية الأراضي والأستاذ محمد، رئيس الوحدة المحلية بناحية م الحيط والمهندس فوزي مدير الجمعية الزراعية بناحية القاسمية والأستاذ هاني، مسؤل حماية الأراضي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد عبدالحافظ، مسؤل حماية الأراضي بالوحدة والأستاذ حسني، مسؤل حماية الأراضي بالوحدة والمهندس علي فهمي، القائم بأعمال مدير الجمعية.

