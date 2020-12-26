متحدث التعليم العالي يكشف أسباب تخصيص أقسام لعزل الأطفال



وكشف أن نسب الإصابة بين الاطفال في مصر في أحدث دراسة قامت بها وزارته أثبت أن نسب الاصابات بين صفوف الاطفال في مصر لاتتجاوز نسبة 5-10% من إجمالي نسب إصابات كورونا في مصر لكنه أرجع تخصيص اقسام عزل خاصة للاطفال لكون هناك شريحة كبيرة من هؤلاء الاطفال مصابين بأمراض مزمنة في الكلى وأمراض قلب بعيوب خلقية وبالتالي هذه الشريحة معرضة للإصابة بكورونا وهؤلاء يحتاجون فعليًا للعزل.



قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي إن عدد مستشفيات الأطفال التابعة للمتشفيات الجامعية يبلغ نحو 10 مستشفيات ولا تستقبل إلا الأطفال كما هو الحال في مستشفى أبو الريش لكن جميع المتشفيات الجامعية بها أقسام لعلاج.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر شاشة "ON" أنه تم تخصيص أسرة لعزل الأطفال، موضحا أنه تم تخصيص أقسام وأسرة لعزل مصابي الأطفال بفيروس كورونا أمر لا يدعو لقلق الناس حيث ان الاطفال شانهم شان الكبار معرضين للإصابة.وتابع: "الحمد لله الأعراض وشدة المرض عند الأطفال قليلة وخفيفة وتمر في أغلب الأحوال بنسب عالية بسلام".