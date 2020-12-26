رفض دعوى علاء عبدالفتاح بإدخال وسائل اتصال لمحبسه والسماح له بالزيارة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتي تطالب بإدخال بعض وسائل الاتصال مثل "اللاب توب" داخل محبسه بسجن طرة، مع تمكينه من التريض داخل السجن وتمكين أقاربه من زيارته.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 38479 لسنة 74 قضائية، كلًا من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة السجون، وطالبت بتنفيذ لائحة السجن عليه، من خلال السماح له بالتريض داخل السجن والموافقة على زيارة أقاربه إليه داخل محبسه.

قال علاء عبدالفتاح في دعواه، إن منعه من التريض ومنع أقاربه من زيارته، يعتبر مخالفا لنصوص الدستور والقانون وكذا مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها في هذا الشأن.

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