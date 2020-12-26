لمنع اتساعها.. لجنة فنية لمعاينة تباعد الفاصل الحديدي لكوبري بني سويف العلوي

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بإنه تمت الإستجابة الفورية من الهيئة العامة للطرق والكباري والاتفاق على إيفاد لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالقاهرة لمعاينة فاصل حديدي بالكوبري العلوي على النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى شرق النيل، وسيتم إعداد تقرير فني شامل بالإجراءات والحلول الفنية المقرر تنفيذها لأعمال إصلاح الفاصل ومنع اتساع الفتحة بين الفاصل بالبلاطة العلوية.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه "فور ملاحظة وجود تباعد بين الفاصل الحديدي من خلال رصد لجان المتابعة الميدانية" وجه المحافظ رئيس الهيئة بالمحافظة بالتواصل مع الإدارة المركزية بالهيئة لسرعة تنفيذ اللازم، خاصة مع احتمالية اتساع الفاصل، فضلا عن الأضرار التي قد تلحق بالسيارات والمركبات أثناء مرورها أعلى الكوبري، مع التشديد على متابعة الإجراءات المنفذة بشأن إصلاح وصيانة الفاصل المعدني.



