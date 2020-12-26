التجاري الدولي يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أحتل سهم البنك التجاري الدولي  صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 474.2 مليون جنيه.


وفي المركز الثاني جاء  سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 19.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 271.6 مليون جنيه.

 

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 158.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 246.7 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 20.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 185.9 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 108.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

 

وفى المركز السادس "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول بلغ 260.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 180.8 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 341.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.4 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر" بحجم تداول 54.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.9 مليون جنيه، وفى التاسع " مجموعة عامر القابضة-عامر جروب" بحجم تداول 149.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 157.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 241.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 145.5 مليون جنيه.

 


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