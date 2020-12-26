وزير الزراعة: متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 قيراط (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن متوسط نصيب الفرد حاليا 2 قيراط.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من التحديات التي نواجهها حاليًا هي تفتيت الحيازة الزراعية.

وتابع أن حجم التعدي علي الأراضي الزراعية منذ عام 2011 بلغ 400 ألف فدان، كما أن هناك نحو مليون فدان على الأقل غير مستغلة في الجسور والفراغات بين الأراضي الزراعية.

وأشار السيد القصير إلى أننا نعمل على على حل أزمة تفتيت الأرض الزراعية، حتى نستطيع استخدام طرق الري الحديثة، كما يتم استخدام طرق تجميعيه في الزراعة حتى نستخدم الطرق الحديثة في الزراعة.


وشدد وزير الزراعة على ضرورة التغلب على تفتيت الحيازة، واللجوء إلى الزراعة التجميعية، موضحا أن الفلاح يستفيد بنسبة 12% زيادة في مساحة أرضه بعد إزالة الجسور، ويتمكن من استخدام الطرق الحديثة.

واستطرد السيد القصير أن الزراعات التجميعية تسهم بشكل كبير في التسويق التعاوني للفلاحين، كما أن الري الحديث والزراعات التجميعية والتعاقدية تمكنا من مساعدة الفلاحين، موضحا أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على المحاصيل الزراعية.

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