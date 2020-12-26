أستاذ توليد: نقل 3 أجنة لبطانة الرحم لزيادة فرصة الحمل غير آمن (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيمان الجندي، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن مثبتات الحمل تستمر لمدة 3 شهور بعد نقل الأجنة المجمدة إلى بطانة الرحم، وبعد ذلك تقوم السيدة باستكمال الحمل بصورة طبيعية مثلها مثل أي سيدة تحمل بشكل طبيعي.

وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع أمينة مهدي وإيناس المهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن فكرة نقل 3 أجنة لبطانة الرحم لزيادة فرصة الحمل أمر غير آمن، مشيرة إلى أن محاولة نقل الاجندة المجمدة لا يجب أن تزيد عن 2 من الأجنة.

و|أضافت: "باقي الأجنة يتم إعادة تجميده لاستخدامه في أي محاولة مرة أخرى للحمل، مشيرًا إلى أن الاجنة المجمدة قد تزيد من فرص الحمل عن الاجنة "الطازة" على حد تعبيرها.

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