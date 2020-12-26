داعية: الصدقة سبب المزيد من النعمة والفضل من عند الله

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة لها دور مهم اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، وأن وقف النخيل وزراعة النخيل باب من أهم أبوابها، كما أكد وجوب توجيه الصدقات في الطرق الصحيحة التي تُحقق كرامة المسلم ورفعة المجتمع، إما أن تتصدق بنفسك على من تعرف أنه محتاج أو تكون عبر المؤسسات الخيرية أو الجهات الموثوق بها التي تخرج إيصالات لما تتقاضاه من صدقات ولا ينبغي أن نتساهل في شأن من يأخذ الصدقات.

وأضاف "محسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، في برنامج "الكلام الطيب" المذاع على قناة "ten، أن هناك فرقًا بين الصدقة والزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يسع غني أن يبخل بها أو يمتنع عنها، وهي محددة ومقدرة شرعًا، وهي كفيلة بالقيام بدور مهم في التكافل الاجتماعي، فما جاع فقير إلا ببخل غني، فلو أن كل غني أخرج ما أوجب الله تعالى عليه من حق ووضعه في موضعه الصحيح لم نجد في الناس محتاجًا.

وتابع: "الصدقة لها فوائد كثيرة تعود على العبد في الدنيا والآخرة، منها أنها سبب المزيد من النعمة والفضل من عند الله وهي سنة إلهية كونية أمر بها الله تعالى وحث عليها رسول الله، كما أكد أن مجالات الصدقة واسعة، وأن المال أحدها وليس كلها، فإعانة المحتاج صدقة، وهداية الحائر صدقة، وتعليم الجاهل صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكل طرق الخير لك بها صدقات.

وأوضح الداعية الإسلامي، أنه في المال حق سوى الزكاة، فأغنياء كل منطقة مسئولون مسئولية تضامنية عن فقرائها، وهذا يُعد من فروض الكفاية؛ فلا ينبغي أن يكون في الحي محتاج إلا وسارع أغنياء الحي بتوفير كل ما يحتاج إليه فمن قام بكفاية الفقير حصل له الأجر بفعله وأسقط الوزر عن الباقين، فإن لم يقم أحد من الأغنياء بقضاء حوائج الفقراء أثم كل من علم وكان قادرًا على قضاء حاجة هذا الفقير ولم يفعل، وهذا مفهوم فرض الكفاية.

أخبار تهمك

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 5 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن