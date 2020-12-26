داعية: الصدقة سبب المزيد من النعمة والفضل من عند الله

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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة لها دور مهم اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا، وأن وقف النخيل وزراعة النخيل باب من أهم أبوابها، كما أكد وجوب توجيه الصدقات في الطرق الصحيحة التي تُحقق كرامة المسلم ورفعة المجتمع، إما أن تتصدق بنفسك على من تعرف أنه محتاج أو تكون عبر المؤسسات الخيرية أو الجهات الموثوق بها التي تخرج إيصالات لما تتقاضاه من صدقات ولا ينبغي أن نتساهل في شأن من يأخذ الصدقات.



وأضاف "محسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، في برنامج "الكلام الطيب" المذاع على قناة "ten، أن هناك فرقًا بين الصدقة والزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يسع غني أن يبخل بها أو يمتنع عنها، وهي محددة ومقدرة شرعًا، وهي كفيلة بالقيام بدور مهم في التكافل الاجتماعي، فما جاع فقير إلا ببخل غني، فلو أن كل غني أخرج ما أوجب الله تعالى عليه من حق ووضعه في موضعه الصحيح لم نجد في الناس محتاجًا.



وتابع: "الصدقة لها فوائد كثيرة تعود على العبد في الدنيا والآخرة، منها أنها سبب المزيد من النعمة والفضل من عند الله وهي سنة إلهية كونية أمر بها الله تعالى وحث عليها رسول الله، كما أكد أن مجالات الصدقة واسعة، وأن المال أحدها وليس كلها، فإعانة المحتاج صدقة، وهداية الحائر صدقة، وتعليم الجاهل صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وكل طرق الخير لك بها صدقات.



وأوضح الداعية الإسلامي، أنه في المال حق سوى الزكاة، فأغنياء كل منطقة مسئولون مسئولية تضامنية عن فقرائها، وهذا يُعد من فروض الكفاية؛ فلا ينبغي أن يكون في الحي محتاج إلا وسارع أغنياء الحي بتوفير كل ما يحتاج إليه فمن قام بكفاية الفقير حصل له الأجر بفعله وأسقط الوزر عن الباقين، فإن لم يقم أحد من الأغنياء بقضاء حوائج الفقراء أثم كل من علم وكان قادرًا على قضاء حاجة هذا الفقير ولم يفعل، وهذا مفهوم فرض الكفاية.