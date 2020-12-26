داعية: "راجع علاقتك مع ربك تكسب دنياك وآخرتك"

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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سيدنا آدم عليه السلام إلى الدنيا أمرنا جميعا بعمارة الأرض، وأمرنا من لدن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى لسان صحابته رضي الله عنهم أجمعين أن نقف مع أنفسنا كل ساعة ثم كل يوم ثم كل شهر ثم كل سنة لنحاسب أنفسنا ماذا كنا نريد وإلى أين وصلنا وماذا يريد الله عز وجل منا وماذا يريد الشيطان منا وأين نحن بين هذين الأمرين.



وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، في برنامج "الكلام الطيب"، المذاع على قناة "ten"، أن الله جل وعلا يريد بنا اليسر وأن يخفف عنا ويريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع مكانتنا ويبين لكم ويهديكم سنن اللذين من قبلكم ويتوب عليكم، مشيرًا إلى أن الله جلا وعلا يريد لنا طريق الهداية وطريق الخير هذا ما يريده الله لنا فأين نحن، لافتًا إلى أن المحاسبة هي التي تأخذ بأيدينا إن زغنا عن الطريق فتعيدنا إلى الله مرة أخرى.



وتابع: "إن اتبعنا الشيطان الرجيم فحاسبنا أنفسنا وعلمنا أننا على طريق غير مراد له أو طريق لا يريده الله ولا رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فتأتي هذه المحاسبة بنا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أنه إذا حاسبنا أنفسنا انصلحت أحوالنا وماذا فعلنا هل حرام أم حلال، فتوقف عن فعل الحرامات وراجع نفسك في علاقتك مع رب العزة تكسب دنياك وآخرتك.