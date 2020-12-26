داعية: "راجع علاقتك مع ربك تكسب دنياك وآخرتك"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل سيدنا آدم عليه السلام إلى الدنيا أمرنا جميعا بعمارة الأرض، وأمرنا من لدن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى لسان صحابته رضي الله عنهم أجمعين أن نقف مع أنفسنا كل ساعة ثم كل يوم ثم كل شهر ثم كل سنة لنحاسب أنفسنا ماذا كنا نريد وإلى أين وصلنا وماذا يريد الله عز وجل منا وماذا يريد الشيطان منا وأين نحن بين هذين الأمرين.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، في برنامج "الكلام الطيب"، المذاع على قناة "ten"، أن الله جل وعلا يريد بنا اليسر وأن يخفف عنا ويريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع مكانتنا ويبين لكم ويهديكم سنن اللذين من قبلكم ويتوب عليكم، مشيرًا إلى أن الله جلا وعلا يريد لنا طريق الهداية وطريق الخير هذا ما يريده الله لنا فأين نحن، لافتًا إلى أن المحاسبة هي التي تأخذ بأيدينا إن زغنا عن الطريق فتعيدنا إلى الله مرة أخرى.

وتابع: "إن اتبعنا الشيطان الرجيم فحاسبنا أنفسنا وعلمنا أننا على طريق غير مراد له أو طريق لا يريده الله ولا رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فتأتي هذه المحاسبة بنا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى"، مشيرًا إلى أنه إذا حاسبنا أنفسنا انصلحت أحوالنا وماذا فعلنا هل حرام أم حلال، فتوقف عن فعل الحرامات وراجع نفسك في علاقتك مع رب العزة تكسب دنياك وآخرتك.

أخبار تهمك

الزمالك يختار بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على ملامح قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد انطلاق كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

متفوقًا على الزمالك.. الأهلي يقترب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يشترط الحصول على 15 مليون جنيه لتجديد عقده

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تعرف على موعد انتخابات نادي برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - 500 ألف دولا تفصل الأهلي عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز: لا يوجد قرار بتعليق التعليم والحكومة لا تعمل في الخفاء (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يصدم موسيماني

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مؤمن زكريا يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:51 م

وزير التعليم العالي عن تأجيل الدراسة: "سلامة الطلاب وهيئة التدريس أولوية أولي.. ولا داعي للقلق"

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن وصول سلالة كورونا الجديدة إلى مصر

01:50 م

الأهلي يصدم موسيماني

09:02 م

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

10:01 م

مذبحة مرتقبة في ريال مدريد من أجل صفقة القرن

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن