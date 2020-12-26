السيد القصير: 2.3 مليون فدان من الأرض الحديثة يتم زراعتها بالري الحديث

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك 2.3 مليون فدان يتم زراعتها بالري الحديث.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 9.4 مليون فدان موزعة ما بين 6.4 مليون فدان أرض قديمة و3.3 مليون فدان ارض جديدة.

وكشف وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا لتطوير مليون فدان من الأرض لزراعتها بالري الحديث، موضحا أنه سيتم الانتهاء من تحويل مليون فدان للري بطريقة حديثة في 30 يونيو 2021.

وأشار إلى أن الري بالتنقيط سيساهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة ويوفر 30% من الأسمدة، كما أن الري الحديث يساهم في زيادة الإنتاجية من 15- 20%.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة أنه تم إدراج مشروع الري الحديث ضمن مبادرة البنك المركزي، كما يقدم البنك الزراعي يقدم قروض بفائدة 5%.

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