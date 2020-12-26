أشرف مصيلحي: سعيد بردود الأفعال على دوري في "جمال الحريم"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عبر الفنان أشرف مصيلحي عن سعادته بردود الأفعال التي يحصدها عن دوره في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يتواصل عرضه حاليا بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وقال أشرف مصيلحي، في تصريحات له، إن ردود الأفعال واضحة عبر جمهور السوشيال ميديا، وفي الشارع أيضا، من خلال تفاعل الكثير من المشاهدين مع شخصية "مقصود" التي تمثل الشر أو الشيطان ضمن أحداث العمل.

وأكد "مصيلحي" أنه بذل جهدا كبيرا لتقديم هذه الشخصية شديدة الصعوية والتعقيد، فضلا عن أنها مليئة بالأحاسيس، مشيرا إلى أن "ربنا كرمه" بالنجاح بعد هذا الجهد الكبير.

مسلسل "جمال الحريم" الذي يتم تصويره وعرضه حاليا من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

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