بمشاركة الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إجراء قرعة دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك فيها من مصر (الأهلي والزمالك)، وكذلك قرعة دور الـ32 "الثاني" لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يمثل مصر فيها (المقاولون العرب – وبيراميدز).





واستقر الكاف على إقامة قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية يوم الثامن من شهر يناير المقبل، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولتين القاريتين.





الزمالك كان أول المتأهلين لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن الحضور لمصر لخوض مواجهة دور الـ32 بالبطولة، واعتبره الكاف منسحبًا من البطولة القارية واعتمد تأهل الزمالك بشكل رسمي.





بينما حقق فريق الأهلي الفوز ذهابًا على فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير في النيجر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 5 يناير المقبل.





أما في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية تعادل المقاولون سلبيا مع النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور الـ32 "الأول" بالبطولة القارية، بينما تغلب فريق بيراميدز على نظيره الاتحاد الليبي بهدف دون رد.



