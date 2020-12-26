طبيبة نساء: 98% نسبة جودة الأجنة المجمدة في الوقت الراهن (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة إيمان الجندي، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن استخدام الأجنة المجمدة لزيادة فرص الحمل مثل طفرة طبية في مجال مشاكل الإنجاب خلال الفترة الاخيرة.

وتابعت "الجندي"، خلال حوارها مع أمينة مهدي وإيناس المهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن تقنية الأجنة المجمدة في الماضي، كانت لا تزيد جودها عن 50%، وهذه النسبة كانت هي الأكبر في أفضل مكان في العالم.

وأضافت:" كنت زمان ببص على الاجنة المجمدة، وأقول الله على العلم، وهذا الكلام كان مذ15 عامًا، ولكن بعد ذلك وصلت نجاح تجميد الأجنة لـ98%، وهذا مثل قفزة في مجل علاج مشاكل تأخر الحمل"

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