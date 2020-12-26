مستشار وزير التعليم العالى: كل رئيس جامعة سيحدد طريقة الامتحانات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن نظام تعليم هذا العام، يشمل الحضور وأيضا المنصات الإلكترونية، والتقييم لهذا النظام، سيكون بنفس الطريقة، إما بالمنصات أو بالحضور، وهو الذى كان محور نقاش رؤساء الجامعات، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى.

وتابع خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، لا نريد أن يضيع حق الطالب، والدراسات اثبتت أن الأمان يأتى من الاجراءات الاحترازية، وكلما تمكنا من فعل ذلك، سنوفر بيئة صحية آمنة، والامتحانات فى مواعيدها المقررة، وجزء منها إلكترونى، وكل رئيس جامعة، يقرر الأنسب، بحسب السعة الاستيعابية، وبنية الجامعة التحتية.

وأردف، تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، لم يحدث إطلاقا، فلدينا 25 مستشفى مخصصة للعزل، بهم 2700 سرير، ونشبة الاشغال فى الحضور الآمنة،

واستطرد، جزء من الامتحانات سيكون الكترونى، ونسبة الحضور سيكون بها تباعد اجتماعى، وتطهير مستمر لأماكن القاعات، وإلتزام بالكمامات.

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