إيناس الدغيدي: ألم كورونا صعب جدا .. ومش بتحرك من السرير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت المخرجة إيناس الدغيدى، إنها شعرت بأعراض كورونا، حينما وجدت نفسها فى حمام المنزل، قائلة "ماعرفش وقعت ازاى فى الحمام" و"الدور دمه تقيل اوي"، فأنا لم أشعر بأى اجهاد، ولم أتواجد فى مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط، وتحديدا أثناء عرض فيلم إلهام شاهين، وكان معى يسرا ووائل الإبراشى، "وماعرفش العدوى جت منين.. فعرفت ان احدى صديقاتى مصابة بكورونا وكنت فى منزلها قبل أيام".

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، على القاهرة والناس، "احنا غلطانين فى التعامل مع أزمة كورونا.. وتواجدنا مع بعضنا البعض بشكل مكثف.. والمرض انتشر بشكل غريب.. الألم صعب جدا.. وعدم التحرك من السرير صعب.. ودرجة الحرارة عالية.. ولا أستطيع تناول الطعام طول الوقت".

ووجهت رسالة للجميع "خدوا بالكوا من نفسكوا.. أول يوم فى الكورونا عملت برنامج "شيخ الحارة" ولم أصب به وقتها.. ولكنى أصيبت به الآن فى الموجة الثانية.

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