بعد تصريح رانيا يوسف: "مؤخرتي مميزة".. نقابة المهن التمثيلية تعقد اجتماع طارئ غدا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:21 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
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تحدث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن إثارة الفنانة رانيا يوسف الجدل في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها.

وقال "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عن ما أثير حول الفنانة رانيا يوسف: "هناك اجتماع غدا لمجلس إدارة النقابة ويتم الرد على كل ما اثير غدا".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، أثارت الجدل في الفترة الأاخيرة بسبب تصريحاتها مع إعلامي عراقي عندما سألها عن سبب إطلالاتها المثيرة للجدل، قائله: "مؤخرتي متميزة".

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