وزير الرياضة: لا يوجد قرارات لوقف النشاط الرياضي إلا من لجنة الأزمات.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد قرار بإيقاف أي نشاط رياضي إلا من لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تحدث مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعد إصدار البيان بتعليق البطولات التي تقام في الصالات المغلقة، مؤكدا أنه لا يوجد إيقاف لأي نشاط رياضي أو اجتماعي أو اقتصادي، ولن يكون إلا بقرار من لجنة الأزمات لإدارة فيروس كورونا.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك استمرار لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مونديال اليد في شهر يناير المقبل.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مونديال اليد سيعمل على تغيير خريطة الرياضة العالمية، مشددا على أن اللجنة الطبية اتخذت كل الإجراءات التي تضمن سلامة اللاعبين في بطولة العالم لليد، موضحا أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع أي أزمة تواجه بطولة العالم لليد.

وكشف عن أن مجمع الصالات المغطاة «حاجة تفرح» وجاهزة لاستضافة منافسات مونديال اليد، وتم توفير الإمكانات والإجراءات الاحترازية لظهور بطولة العالم لليد في أعلى مستوى، موضحا أن تطوير استاد القاهرة الدولي تحدي كبير.

وتابع أن كل صالة من الصالات بها شبه مستشفى كاملة وفق الفقاعة الطبية، موضحا أن الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا تشهد ارتفاعا ولم تتوقف المنافسات الرياضية.

وعن إعلان رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس النادي متأثرا بفيروس كورونا، قال إن هناك مراسلات مع وزير العدل والجهات القضائية بشأن ذلك الأمر، مؤكدا أن إعلان اسم رئيس نادي الزمالك قريبا بعد التواصل مع وزير العدل.

وشدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الحرص الكامل على استقرار نادي الزمالك.

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