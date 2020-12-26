مستشار الرئيس: "محصلش أن حد قال أن الأطفال لا يصابوا بالكورونا" (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الأطفال يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، معلقا: "محصلش أن حد قال أن الأطفال لا يصابوا بالكورونا".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن نسبة الإصابة في الفئات العمرية لم تختلف عن الموجة الأولى، ولافتا إلى أن الأطفال المصابون بالكورونا الأعراض التي تظهر عليهم تكون بسيطة، وأقل من الكبار.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن لجنة إدارة الأزمات ستجتمع غدا لتتخذ القرارات المناسبة حسب المعطيات الموجودة، مؤكدا أن الدولة حريصة على صحة ومصلحة مواطنيها.

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