البيتكوين تخترق حاجز 25 ألف دولار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:15 م
البيتكوين
البيتكوين
وكالات
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة فوق حاجز الـ 25 ألف دولار اليوم السبت لأول مرة. وسجلت بيتكوين، وهي أقدم وأشهر عملة مشفرة إلى 25022 دولار على منصة التداول "بيتستامب"، محققة رقما قياسيا.

وحققت بيتكوين ارتفاعا مذهلا هذا العام. ففي أوائل عام 2020 ، كان سعرها يعادل ثمانية آلاف دولار ، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى أربعة آلاف دولار عندما تفشت الجائحة في الربيع.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الزيادة ، ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف، وزادت قيمة تلك العملة الرقمية المشفرة بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر.

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